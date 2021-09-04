Мужчины залезли в вольер со страусами и закидали птиц камнями в Краснодарском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жуткий инцидент случился накануне в Славянске-на-Кубани. Здесь двое мужчин забрались в вольер со страусами и закидали птиц камнями.

- Кажется, они были пьяны, – делились очевидцы в социальных сетях.

Мужчины гоняли животных по вольеру и лупили их ногами. Со стороны за происходящим наблюдали случайные свидетели. Они пытались остановить дебоширов, но те никак не реагировали на замечания.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, – рассказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, получили ли птицы серьезные увечья.