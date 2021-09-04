Жила многоэтажка вспыхнула в Сочи

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Жилая многоэтажка вспыхнула в Сочи. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:43. Местные жители сообщили о пожаре в жилом доме на улице Демократической. Здесь полыхала квартира на 18 этаже.

- Спустя девять минут на место прибыли первая машина Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, – сказал «КП» – Кубань» источник в ведомстве.

Площадь пожара составила 15 кв.м. Его уже ликвидировали. Спасатели эвакуировали 70 жильцов. В результате возгорания никто не пострадал.