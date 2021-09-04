Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сразу 31 машину выдали 15 городским и районным поликлиникам Кубани. Это укомплектованные отечественные автомобили Lada Largus.

Отмечается, что машины будут работать при поликлиниках. Например, на них будут перевозить маломобильных и пожилых пациентов. Их будут доставлять в пункты вакцинации и для прохождения плановой диспансеризации.

Отмечается, что пополнения автопарка стало возможно благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». К концу 2021 году на баланс краевых и городских больниц станут еще 129 аналогичных машин.