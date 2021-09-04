Медвежонок попал под машину во время прогулки по Сочи

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Неожиданного гостя встретили туристы на горнолыжном курорте в Сочи. Здесь в свет вышел медвежонок. Случился это поздним вечером.

Зверек спокойно прогуливался вдоль гостиничных кампусов. Она бегал по тротуару, валялся в траве и ходил между машин.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что мишку чудом не сбивает автобус. Затем косолапый выпадает из кадра и слышится звук удара.

- Ой, подбили мишку, – говорит очевидец с камерой.

По словам мужчины, медведя сбила машину. После столкновения косолапый быстро убежал в сторону гор.