Сочи готовится к фестивалю «Sochi Jazz Festival» Игоря Бутмана

Фото: sochi.ru

В Сочи не прекращается подготовка к фестивалю «Sochi Jazz Festival» Игоря Бутмана. Он состоится на курорте уже через неделю: с 16 по 19 сентября. Об этом сообщает мэрия города.

Организаторы обещают участникам большое количество творческих вечеров, общения, образовательных программ и выступления популярных джазовых исполнителей.

— В этом году он пройдет на разных концертных площадках города при заполняемости залов до 50%, — отметила руководитель управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.

Она добавила, что ежегодный фестиваль является знаковым культурным событием для курорта. В рамках мероприятия намечен концерт Евгения Побожего. Он стал первым русским музыкантом, который выиграл главный джазовый конкурс, – Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition.

Также в Сочи состоятся выступления Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и популярных певцов из США, как Самара Джой. Он выиграла один из наиболее престижных мировых конкурсов по джазовому пению – Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition.

Отмечается, что на заключительном концерте выступит номинант на премию «Грэмми» Чика Пинейро. Напомним, что фестиваль проходит в Сочи с 2010 года. За это время его посетили свыше 50 тысяч человек.