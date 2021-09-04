Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дом культуры «Юность» открылся после капитального ремонта в Краснодарском крае. Он возобновил работу в Ленинградском районе.

Отмечается, что реставрация здания прошла в рамках нацпроекта «Культура». Суммарный объем инвестиций составил 3,7 миллиона рублей. На эти деньги были приведены в порядке система электроснабжения, сцена, зал, фойе и кабинеты.

Отметим, что в доме культуры «Юность» работают 10 клубных формирований. Здесь занимаются 185 человек. Свежий ремонт позволит увеличить число людей.

Отметим, что в 2021 году на ремонт и развитие материально-технической базы районных и городских учреждений культуры Краснодарского края было выделено свыше 450 миллионов рублей. Это было сделано в рамках госпрограммы «Развитие культуры».