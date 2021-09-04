Прокуратуру организовала проверку электросбытовой компании из-за массовых отключений света в Анапе Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Прокуратура организовала проверку электросбытовой компании из-за массовых отключений света в Анапе. Она оценит деятельность предприятия. Об этом сообщает пресс-служба города.

На курорте состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Глава города Василий Швец отметил, что из-за массовых отключений света у людей вышла из строя бытовая техника. Они были вынуждены несколько дней сидеть без электричества. Мэр поддержал негодование горожан.

- К сотрудникам аварийно-восстановительных бригад у меня только слова благодарности, люди работали в тяжелейших условиях, по пояс в воде и грязи, и исправляли ошибки того, что не сделано их руководством за все последние годы по модернизации оборудования, — отметил Василий Швец.

На заседании стало известно, что прокуратура Анапы организовала проверку электросбытовой компании, которая отвечала за подачу энергии жителям.

- Люди еще пользуются генераторами. Объективно по энергоснабжению этот сезон провален, — отметил Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

Отмечается, что по итогам проверки будет дана оценка работе предприятия. Как стало известно «КП» – Кубань», из-за природной стихии, которая обрушилась на курорте в августе, люди больше десяти дней сидели без света. Это стало причиной поломок техники и порчи продуктов питания.