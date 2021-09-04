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Жительница Кубани упала с заброшенного колеса обозрения под Екатеринбургом. Она погибла.

Ужасная трагедия случилась в субботу, 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Отмечается, что девушка залезла на заброшенное колесо обозрения, но не рассчитала силы и упала. В социальных сетях появилась запись инцидента. На кадрах видно, как девушку держит молодой человек. Спустя несколько секунд она сорвется.

По предварительной информации, девушка приехала в город Асбест, где произошла трагедия, на каникулы. Она поселилась у бабушки. Погибшая не работала и не училась.