Температура воды в Черном море 5 сентября 2021: бархатный сезон закрывать рано

Фото: Юлия БАРАНОВА.

Вопреки мнению скептиков бархатный сезон продолжается. После небольшого похолодания температура воздуха стала подниматься вверх. Конечно, ночью стало свежо, однако морская вода остыть еще не успела. Более того, местами отметки очень комфортные.

По данным «КП» - Кубань», самое теплое море сейчас у берегов поселка Лазаревское - 26,6 градуса. Чуть ниже отметки в Адлере и Сочи - водные термометры показывают 26,3 градуса.

Значительно прохладнее вода в Геленджике - 25,5 градуса. В Новороссийске фиксируют 25,3 градуса. Но в лидерах сейчас, конечно, Анапа - на курорте самая низкая температура моря - 25,1 градуса. Отдыхающие отмечают - заплывы стали освежающими, но это никого не останавливает.

Стоит сказать, что холоднее сейчас на Азовском побережье. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 24,1 градуса. За неделю температура упала почти на градус.