Прогноз погоды в Краснодаре на 5 сентбяря 2021: в городе будет гораздо холоднее, чем должно быть в начале месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сентябрь в кубанской столице начался с дождей. Но, по словам метеорологов, уже скоро погода должна нормализоваться. «КП» – Кубань» узнала свежий прогноз погоды в Краснодаре на 5 сентбяря 2021 года.

В ближайшие дни влияние циклона на погоду Кубани ослабеет. Поэтому, как только начнет расти атмосферное давление, облаков в небе станет меньше. А значит дожди прекратятся, будет стихать ветер. Но на скорое возвращение тепла надеяться не стоит. Синоптики говорят, что в Краснодаре по-прежнему холоднее, чем должно быть в начале сентября. До рекордов далеко, однако температурные отметки последние дни на 5 градусов ниже нормы.

5 сентября днем воздух прогреется до +22-24 градусов, при этом уже к вечеру отметки упадут на 6-8 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы.