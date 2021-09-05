Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 сентября увеличилось на 240

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент ухудшается - с каждым днем растет число инфицированных в стране. За последние сутки в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 240 жителей края получили положительные тесты на ковид.

За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни.

- За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек. За это же время - 793 смерти, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписан 78 пациентов, всего в регионе выздоровели 49678 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на Кубани равен 1199,7.