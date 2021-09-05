Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 5 сентября

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

В Краснодарском крае зарегистрировали еще 240 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. По их данным, в списке с наибольшим приростом заболевших за сутки лидирует Краснодар, где зарегистрировано 46 положительных результатов на COVID-19.

Кроме того, названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки. В лидерах находится Белореченский район, где заболели 42 человека, в Курганинском муниципалитете - 22.

- В Мостовском районе 20 инфицированных, в Геленджике - 16, в Лабинском районе - 14, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Отметим, что из списка-лидеров самых зараженных городов выбыл Сочи. Там за сутки заболели 11 человек. Для сравнения день назад там зарегистрировали 49 заболевших.