Завершены поиски школьницы, сбежавшей из психокорреционного центра в Геленджике

Сейчас с девочкой беседуют правоохранители.

Десятки неравнодушных людей следили за поисками школьницы, сбежавшей из психокорреционного центра в Геленджике. И вот стало известно, что они окончены.

Напомним, девочка пропала в ночь на 2 сентября.

- Подросток самовольно покинул территорию Центра психологической помощи подросткам. Он функционирует в селе Кабардинка, - говорят в МВД по Геленджику.

Точное время, когда девочка сбежала, было неизвестно. Скорее всего, пропажу ребенка обнаружили не сразу. Но ориентировку на школьницу составили быстро, информацию распространили по соцсетям. И вот, спустя трое суток, стало известно, что поиски завершены.

- Местонахождение девочки установлено. В отношении нее каких-либо противоправных действий или преступлений совершенно не было, угрозы жизни и здоровью нет, - пояснили в полиции Геленджика.

Сейчас с девочкой беседуют правоохранители.