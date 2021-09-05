Пассажирский автобус протаранил автокран в Анапе: прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратуры Краснодарского края.

Ночью 5 сентября в Анапе произошла смертельная авария. Как стало известно, автобус, в котором ехали восемь пассажиров, протаранил автокран.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В 01:00 Toyota Coaster, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, ехал по федеральной трассе "Керчь - Новороссийск" в сторону аэропорта в районе Анапы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - В какой-то момент автобус выехал на полосу встречного движения.

Там он на скорости протаранил автокран КамАЗ. После чего автобус столкнулся с легковым автомобилем KIA.

Фото: прокуратуры Краснодарского края.

- В результате ДТП 45-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия, - уточняют в прокуратуре Краснодарского края.

Двое пассажиров доставили в травмпункт, им оказали медицинскую помощь. Травмы оказались легкими, потому от госпитализации люди отказались.

Сейчас в обстоятельствах страшной аварии разбираются автоинспекторы.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В результате ДТП погиб 45-летний водитель микроавтобуса, который перевозил по заказу пассажиров в аэропорт Анапы, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Так же для определения состояния опьянения, у водителей взята биологическая среда на химико-токсикологическое исследование.

Проверку проводит и прокуратура.

- По предварительным данным, в автобусе имелся тахограф, путевка, - сообщают в надзорном ведомстве. - Водитель перед выездом прошел предварительный медицинский осмотр.