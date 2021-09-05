На благоустройство парка в Сочи потратят больше 56 миллионов рублей

Фото: администрации Сочи.

На благоустройство парка им. 30-летия Победы в Сочи потратят больше 56 миллионов рублей. Речь идет о зеленой зоне в Лазаревском районе курорта. Это основная «дорога к морю» - его центральная площадь примыкает непосредственно к набережной и пляжу.

- Для жителей и гостей поселка это главное место встреч, праздников и общественной жизни, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Поэтому при формировании проекта неоднократно проводились встречи с жителями. В итоговый документ вошли их предложения и пожелания.

Как стало известно, в обновленном парке определят территории под активный и детский отдых, пешие прогулки и зону фудкорта. Кроме того, предусмотрят оборудование мест для проведения городских праздников, а также отдыха у воды.

- При этом сохраняется и преумножается уникальная экосистема парка и решаются все инфраструктурные проблемы территории, - уточняют в мэрии города.

К работам собираются приступить в 2022-м, а закончить обновление парка планируют в течение года.