В Краснодаре на улице Новороссийской образовалась километровая пробка из-за ДТП

В пробке водителям придется простоять около получаса. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Днем в воскресенье, 5 сентября, краснодарские автолюбители попали в километровый затор. Столпотворение машин наблюдается на улице Новороссийской неподалеку от торгово-развлекательного комплекса. Пробка образовалась на полосе в сторону улицы Северной.

- Машины едут, но медленно. Сложный участок преодолевают с трудом - на это приходится потратить около получаса, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» Юлия Чубакова.

Фото: yandex.ru/maps

Как удалось узнать «КП» - Кубань», причиной километрового заторы стала авария. Столкнулись две машины. В ДТП, предварительно, никто не пострадал, однако происшествие осложнило и без того трудную дорожную ситуацию на этом участке в выходной день.

Сейчас участники ДТП ждут сотрудников ДПС, потому пробка пока не исчезла.