Фото: администрации края.

На Кубани горбольницу Хадыженска отремонтируют до конца 2021 года. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

К этому медучреждению прикреплены более 14 тысяч жителей. Ежедневно его посещают до 260 человек. Так что больница в городе, действительно, востребована.

- Здание было построено 65 лет назад, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - За все эти годы здесь ни разу не было капитального ремонта.

Потому и решено обновить больницу. На сегодняшний день работы завершены на 60%. Как уточняется, на данный момент заменена электропроводка, системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтирована кровля.

- На ремонт медицинского учреждения из краевого бюджета выделено 14,4 миллиона рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в минздраве Кубани.