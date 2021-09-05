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В Геленджике неизвестный сбил ребенка на "зебре" и скрылся. Авария, как стало известно, произошла на курорте накануне днем. На перекрестке улицы Островского и Сосновый переулок водитель машины сбил семилетнего ребенка. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист, по всей видимости, ехал на большой скорости, потому просто не успел затормозить.

- В ДТП ребенок получил различные травмы, его госпитализировали в местную больницу, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Геленджику.

Правда, вызвали скорую очевидцы. Сам водитель с места ДТП скрылся сразу после случившегося. Сейчас его разыскивают. Правоохранители просят откликнуться свидетелей аварии.

- По факту аварии проводится проверка, - добавляют в МВД по Геленджику.