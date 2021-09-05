В Краснодаре в реке Кубань спустя полтора месяца обнаружили тело пропавшей студентки колледжа

Тело девушки отправлено на экспертизу.

В Краснодаре в реке Кубань спустя полтора месяца обнаружили тело пропавшей 17-летней студентки колледжа.

Напомним, этот несчастный случай произошел 18 июля. Поздним вечером компания молодых людей отдыхала в парке 30-летия Победы. В какой-то момент одна из девушек, 17-летняя студентка первого курса колледжа «Российского университета кооперации» пошла купаться, а через время стала тонуть. Спасли ее случайные очевидцы, которые заметили, что девушка уходит под воду. Молодые люди вытащили ее на берег, а уже позже, ближе к часу ночи студентка решила вновь зайти в реку, после чего ее унесло течением, с которым она справиться не смогла. Найти ее так и не смогли.

Известно было, что пропавшая в момент несчастного случая была пьяна. Поэтому девушка не оценила то, как опасно течение в реке.

Студентку искали больше месяца. Обнаружили ее спасатели в нескольких десятках метров от места исчезновения - около Моста поцелуев.

- Тело девушки было долгое время в воде, потому сразу опознать ее не удалось. Однако позднее при осмотре на кистях около больших пальцев эксперты увидели татуировку в виде иероглифов, еще один рисунок заметили на левой лодыжке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Указанные приметы имела как раз та самая девушка, что пропала 18 июля.

На теле утонувшей следов видимых признаком насильственной смерти не обнаружено. Сейчас проводится экспертиза.