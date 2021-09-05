Парапланерист врезался в провода и обесточил несколько населенных пунктов на Кубани

Фото: instagram.com/temruk__info

В Сети появился кадр инцидента с участием парапланериста, произошедшего в Темрюкском районе. Как сообщается, пилот, шедший на посадку, врезался в провода ЛЭП. Из-за этого произошло короткое замыкание.

Сам мужчина после неудачного полета, к счастью, остался жив. Очевидцы сообщают, что у него после случившегося ожоги, однако угрозы жизни нет.

Единственным последствием приземления с "фейерверком" стало то, что несколько населенных пунктов на несколько часов остались без электричества.

Стоит сказать, что одной из зон для парапланов на Азовском море является поселок Пересыпь в районе маяка. Именно здесь чаще всего можно увидеть людей, парящих в воздухе на параплане. С высокого холма открывается невероятно волнующий вид на акваторию моря, потому многие люди выбирают именно этот "маршрут" для полета. Правда, что произошло во время приземления у пострадавшего парапланериста, пока не ясно. Не исключено, что он просто неверно выбрал траекторию.