Фото: администрации региона.

В Анапе стартовали XIII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. Как сообщается, соревнования пройдут с 5 по 21 сентября.

- Планируется проведение соревнований по 23 видам спорта, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Среди них - самбо, кикбоксинг, сумо, рукопашный бой, спортивная борьба и другие.

В состязаниях участвуют парни и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Стоит сказать, что эти соревнования очень престижны. Потому попасть на них мечтают многие спортсмены.

- Соревнования проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, - уточняют в администрации региона.

Напомним, 5 сентября завершилась Паралимпиада в Токио. На счету кубанских спортсменов три завоеванных награды. Золотые медали получили фехтовальщик Артур Юсупов и Маргарита Сидоренко (стрельба из лука). «Бронза» на счету тхэквондистки Анны Поддубской.