Кубанские казаки провели Липкинские поминовения

Фото: администрации региона.

В Кубанском казачьем войске, как ни в каком другом, проводится большое количество поминовений. Это дань подвигам предков, память о трагических страницах истории казачьей Кубани в годы Гражданской войны. 5 сентября состоялись Липкинские поминовения. Они посвящены подвигу казаков при обороне Георгиевского поста у реки Липки (Неберджай) Крымского района.

Это место стало святым для казаков. Ежегодно они собираются здесь, чтобы вспомнить тех, кто пал в неравной схватке.

- В следующем году Кубань отметит 160-летие с момента этого подвига, вошедшего в историю, - сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - Молодежь, кадеты, казаки, жители Кубани всегда будут чтить память погибших защитников Отечества, которые остановили многотысячную вражескую армию.

По словам Александра Власова, Кубанское казачье войско проведет реконструкцию этого боя, память о котором всегда будут чтить в крае.