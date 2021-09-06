Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 сентября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы перебоев со светом в домах сочинцев не происходило, бригады энергетиков регулярно проверяют оборудование. Они выезжают, осматривают подстанции и при необходимости устраняют неполадки. На время работ у горожан может ненадолго исчезнуть электричество. «КП» - Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 6 сентября 2021 года.

Итак, с 07:00 до 19:00 возможно временное отключение элетроэнергии на улицах Святогорской, Вологодской, Прогресс, а также Лесной.

Кроме того, с 08:00 до 19:00 благо цивилизации может пропасть на улицах Краевско-Греческое, Тепличная, Механизаторов, а также Абовяна, Прямая, Армянская, Пластунская. В зону отключения также попадают переулки Черешневый, Армянский, Комбинатовский, Вертолетный, Амбулаторный 1-9, СТ "Фундучная поляна", СТ "Агропром", СТ "Грушевый сад", СНТ «Родник» и СТ "ЭДЕМ".

Также сообщается, что с 08:00 до 19:00 в течение нескольких часов из указанного временного промежутка может частично выключиться свет в поселках Каткова щель и Головинка.