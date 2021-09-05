В Краснодаре двое мужчин устроили поножовщину на детской площадке

Фото: Илья СМИРНОВ.

О неприятном инциденте во дворе дома на Лукьяненко, 34 в Краснодаре стало известно из соцсетей. По словам пользователя, двое мужчин устроили поножовщину, напав на семейную пару, которая находилась на детской площадке.

По одной из версий, один из незнакомцев ранил женщину ножом, второй с металлическим прутом в руках пошел в атаку на ее супруга. Мужчине удалось дать отпор. Однако есть и другая информация - якобы зачинщиком конфликта был муж пострадавшей.

Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. На месте работала скорая. Очевидцы говорят, что в произошедшем разбирается полиция, которая опрашивает участников конфликта. Правда, «КП» - Кубань» официальных комментариев от МВД пока получить не смогла.