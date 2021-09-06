В мэрии Краснодара обсудят подготовку к осенне-зимнему периоду

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В администрации Краснодара 6 сентября состоится главная городская планерка. Совещание можно будет посмотреть онлайн в 9 часов утра.

- На планерке рассмотрят вопросы, поступившие от жителей Пашковского жилого массива, также обсудят подготовку жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период и решат, каким образом будут благоустроены территории, освобожденные от незаконных строений, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Посмотреть трансляцию можно будет 6 сентября в официальных соцсетях мэрии - «ВКонтакте», Facebook, YouTube, Instagram.