В Сочинском нацпарке зацвели четыре вида краснокнижных крокусов

Фото: science.npsochi.ru

В горах Сочи зацвели последние цветы этого летнего сезона – крокусы, или, как их еще называют, шафраны. Об этом сообщили в нацпарке.

- Отцветшее разнотравье высокогорных лугов и буреющие папоротники нагоняют тоску перед длинной снежной зимой. Однако в сентябре наперекор сезону луга ненадолго вновь приобретают весенний вид от распустившегося ковра крокусов, - сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

В горах зацвели четыре вида краснокнижных крокусов. Все шафраны относятся к семейству ирисовых и занесены в красные книги России, Краснодарского края и других регионов страны.

- Три вида растения растут только на высокогорных лугах, а один вид встречается как в высокогорье, так и в предгорных лесах, причем его цветение можно наблюдать в окрестностях Сочи даже в ноябре, - отметили специалисты.

Сотрудники нацпарка попросили посетителей не рвать шафраны.