В Сочи 6 сентября открывают Всероссийскую неделю охраны труда

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи. Мероприятия стартуют сегодня, 6 сентября. Курорт полностью подготовился к приему участников. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский.

- Сочи вместе с федеральной территорией «Сириус» готовы к проведению значимого мероприятия. В аэропорту, на ж/д станциях, в средствах размещения обеспечены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, - написал Копайгородский в соцсетях.

Также глава Сочи на своих официальных страничках пожелал участникам интересных дискуссий и продуктивной работы.

- Неделя охраны труда проходит на курорте уже в шестой раз. Это самое крупное событие в Восточной Европе и СНГ в этой области. На форуме эксперты обсудят вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, - отметили в пресс-службе мэрии.