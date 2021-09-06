Погода на 6 сентября 2021 года в Анапе: на курорте будет солнечно, но прохладно

Фото: Андрей Маковозов

Похолодание надвигается на побережье Черного моря. За несколько дней столбики термометров в Анапе сбросили сразу несколько градусов. Но это никак не отражается на бархатном сезоне. Он идет по плану.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 6 сентября 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до 23 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 2 м/с. Такая погода продержится в Анапе как минимум до выходных.