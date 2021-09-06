В Краснодаре на базе ипподрома открылся молодежный клуб по верховой езде и джигитовке

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На ипподроме в Краснодаре создали молодежный клуб по верховой езде, а также джигитовке и вольтижировке. Первые дополнительные занятия в нем стартуют сегодня, 6 сентября. Об этом сообщили на планерном совещании в мэрии.

- Ипподром предоставил помещения, они полностью отремонтированы, также завезена необходимая мебель. Первая группа из 43 человек уже сегодня приступает к занятиям, - сообщил вице-мэр Антон Смертин.

Также заместитель главы добавил, что объявлен набор на бесплатные занятия. Клуб готов принять на обучение 366 человек.

- Большое количество казачьих школ и классов в городе. Необходимо, чтобы и эти дети имели возможность обучаться верховой езде. Прошу продолжить эту работу и увеличить количество мест для желающих ходить на дополнительные занятия, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.