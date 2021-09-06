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Общество6 сентября 2021 10:56

В Сочи продолжается благоустройство сел

Приводятся в порядок скверы, дороги и уличное освещение
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи продолжается благоустройство сел. В Красной Поляне силами администрации Адлерского района привели в порядок межквартальный проезд от улицы Дальней до улицы Ачишховской. На участке в 100 метров проложили ливневку и обновили дорожное полотно. В ближайшее время планируют забетонировать еще несколько грунтовых проездов и отремонтировать уличное освещение.

В селе Галицино также при поддержке муниципалитета продолжилось благоустройство сквера «Дружба». Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи, на общественной территории заменили скамейки, смонтировали качели на единственной в селе детской площадке. Скоро на ней появится и специальное резиновое покрытие.