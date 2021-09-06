На Кубани за сутки выявили 241 человек с коронавирусом, в том числе 13 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в госпитали продолжают поступать инфицированные COVID-19. За последние сутки, по данным на 6 сентября, в регионе выявили 241 новый случай, среди заболевших 13 детей.

Самым зараженным городом за сутки стал Армавир, здесь в больницу с коронавирусом попали 48 человек. Второй в антирейтинге – Краснодар с 27 новыми случаями. В Анапе и Апшеронском районе заразились по 15 человек.

- В Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе по 13 инфицированных, в Новокубанском районе - 11, в Отрадненском - 10. В Курганинском районе девять новых пациентов, в Красноармейском и Крыловском - по восемь, в Белореченском и Калининском - по шесть, в Горячем Ключе, Староминском и Темрюкском районах - по пять, - сообщили в оперштабе.

Далее идут районы с наименьшим количеством заболевших. В Славянском районе заразились четыре человека. В Кущевском, Лабинском, Северском, Белоглинском - по три, в Ленинградском и Мостовском – по два. Единичные случаи зафиксированы в Ейском, Тбилисском, Успенском и Павловском районах.

В настоящее время в стационарах лечатся 3242 человека. А дома – больше 10 тысяч человек.