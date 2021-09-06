Тело умершего в горах туриста спустили с горы

Фото: "ЧП Сочи"

Сочинские спасатели спустили с горы тело погибшего туриста. Известно, что 46-летний мужчина шел по 8 маршруту Кавказского биосферного заповедника. Во время горного перехода путешественнику стало плохо, он упал замертво. Предположительно, у него оторвался тромб, который стал причиной смерти. Тело обнаружили проходящие мимо люди в районе перевала Ачишхо-1.

- Сигнал поступил 4 сентября в 8 утра. Спасатели выдвинулись в пешем порядке. Сначала погибшего туриста транспортировали на носилках, далее с помощью лошадей. В транспортировке тела участвовали расчеты южного-кинологического центра, ЮРПСО и "КубаньСпаса", - сообщили «КП» -Кубань» в пресс-службе ЮрПСО.

Уже внизу спасатели передали тела сотрудникам полиции.