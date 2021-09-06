На 345 миллионов рублей застройщики обманули дольщиков в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре застройщики обманным путем украли у дольщиков 345 миллионов рублей. Под видом строительства многоквартирных домов они привлекли средства жителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодарскому краю.

Накануне застройщики заключили договоренность с жителями о возведении трех многоэтажек. При этом руководители не имели законного разрешения и необходимых условий для стройки.

Один из застройщиков, будучи в жилищно-строительном кооперативе Горячего Ключа, также мошеннически привлек деньги жителей. В сумме злоумышленники собрали 345 миллионов рублей, эти деньги они использовали в личных целях.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и требованиями о надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе.

Также имущество застройщиков арестовано, сумма составила 37 миллионов рублей.

- Сейчас уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.