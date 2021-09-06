Сочинские врачи рассказывают трудовым коллективам о пользе вакцинации

Фото администрации Сочи

Почему в разгар эпидемии необходимо прививаться, рассказывают врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сочи. Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, лекции уже прослушали сотрудники муниципального Водоканала, Сочинского мясокомбината, Городского информационно-вычислительного центра.

- На данный момент в Водоканале уже привились более 300 специалистов. Вакцинация трудовых коллективов в разгаре. Это гарантирует выработку коллективного иммунитета и позволит избежать вспышки заболеваемости, - отметил начальник управления соцполитики администрации Сочи Александр Митников.

Вакцинация трудовых коллективов происходит на рабочем месте. На предприятия выезжает спецбригада медиков.

В рамках лекций медики отвечают на вопросы сотрудников предприятий и рассказывают, что единственной мерой защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация.

- При необходимости мы предоставляем исчерпывающие доказательства безопасности российских вакцин, - рассказала врач-терапевт Центра общественного медицинской профилактики города Сочи краевого минздрава Ирина Карпенкова.