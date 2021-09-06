Дело за гандболом

Сергей Шишкарев (слева) и Сергей Алтухов.

Вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов и президент Федерации гандбола России, председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев посетили недавно открытый спортивный комплекс «Дело Спорт» в поселке Абрау-Дюрсо.

- Поддержка спорта частным бизнесом - это очень прогрессивная и правильная практика, - подчеркнул Сергей Алтухов. - Сергей Николаевич не просто поддерживает сборную по гандболу, но инвестирует в строительство спортивной инфраструктуры, которая может использоваться для всех игровых видов спорта.

- Мы специально сделали разметку в одном из тренировочных залов для волейбола, уложили разные по жесткости типы покрытий. Здесь есть также есть два футбольных поля с травяным газоном и искусственным покрытием, - подтвердил Сергей Шишкарев. - Тренировочная база может принимать не только гандболистов.

Сергей Шишкарев и Сергей Алтухов осмотрели материально-техническую базу спорткомплекса, тренажерный и тренировочные залы и даже попробовали свои силы в гандболе на новой площадке.

Обсудили перспективы развития спорта и задачи этой сферы, которые стоят перед бизнесом и властью, а также направления развития Федерации гандбола в Краснодарском крае.

Задача государства - делать спорт массовым и доступным. Программа строительства олимпийских центров в небольших населенных пунктах по всему краю поможет раскрыть еще больше талантов. А если спорту уделять внимание и со стороны государства, и со стороны бизнеса, вклад в здоровье найти будет неоценимым, подчеркнул Сергей Алтухов.

Символично, что тема гандбола в связи с открытием спортивного центра прозвучала в день рождения легенды гандбола - Евгения Васильевича Трефилова. Сергей Алтухов и Сергей Шишкарев поздравили Евгения Васильевича с 66-летием, пожелали, чтобы крепкого здоровья хватало для передачи своего бесценного тренерского и методического опыта молодым.

«Дело Спорт» - часть большого учебно-тренировочного комплекса «Футбольный мир», основанного Группой «Дело» в 2012 году.

Комплекс всесезонный и предназначен для проведения сборов и турниров по всем игровым видам спорта, семинаров и мастер-классов для детей и взрослых, профессионалов и любителей.

Каждый из двух залов комплекса «Дело Спорт» позволит тренироваться спортсменам любого игрового вида спорта на мировом уровне. А оборудованный тренажерный зал поможет набрать физическую форму.

Все спортивные сооружения тренировочного комплекса отвечают высоким международным стандартам, поэтому это база для подготовки команд национальных сборных к международным соревнованиям, чемпионатам Европы и мира, тренировки детских и молодежных команд.

Учебно-тренировочный комплекс «Футбольный мир» находится в одном из красивейших и экологически чистых мест России, на берегу озера Абрау. Горный массив и сосновый лес, окружающие комплекс, в сочетании с морским воздухом создают уникальный микроклимат, благоприятный для тренировочного процесса и восстановления спортсменов после игровых нагрузок. Климатические условия позволяют использовать комплекс круглогодично.

В 500 метрах от комплекса на незамерзающем озере Абрау возможно проведение сборов для парусных команд, школ и секций.

Трефилов Евгений Васильевич - советский и российский гандболист, известный прежде всего как главный тренер женской сборной России, ряда российских клубов. Заслуженный тренер России (1997 г.). С момента прихода Сергея Шишкарева в руководство Федерации гандбола женская сборная России по этому виду спорта под руководством Трефилова завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года, а также медали на европейских и мировых чемпионатах.