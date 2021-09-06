«Россети Кубань» повысили надежность энергоснабжения сельских поселений в пригороде Майкопа

Фото: «Россети Кубань»

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт более 40 км воздушных линий электропередачи и 23 трансформаторные подстанции. Мероприятия позволили повысить надежность энергоснабжения более 70 тысяч потребителей в пригороде Майкопа и Майкопском районе Республики Адыгея.

Энергетики отремонтировали 14 высоковольтных питающих центров, среди которых подстанции 110-35 кВ «Черемушки» и «Северная» в городе Майкопе, «Новосвободная» в Майкопском районе, «Птицесовхоз» в станице Ханской.

На воздушных линиях электропередачи специалисты провели замену провода, траверс, изоляторов, замену, обновили опоры, осуществили расчистку охранных зон ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности на площади 41 га. В трансформаторных подстанциях выполнили замену отработавшего свой ресурс оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей и других элементов оборудования.

В самой крупной по численности населения в пригороде Майкопа станице Ханской энергетики выполнили капитальный ремонт шести километров воздушных линий электропередачи и двух комплектных трансформаторных подстанций, расчистили восемь гектаров охранных зон ЛЭП.

– Подготовка энергооборудования к осенне-зимнему сезону близится к завершению. Большая часть ремонтно-технических и организационных мероприятий выполнена в установленные сроки. После завершения запланированных работ специальная комплексная комиссия проверит готовность электросетевого хозяйства к прохождению пиковых нагрузок, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» напоминает, что по всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться к специалистам call-центра, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные). Кроме того, в очном формате функционирует клиентский офис по адресу: г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358. Телефон 8(8772) 53-52- 02.