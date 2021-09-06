РНКБ: количество заявок на ипотеку с господдержкой для семей с детьми увеличилось вдвое с начала года

Банк РНКБ публикует статистические данные: в 1 квартале 2021 года количество заявок на оформление ипотеки по госпрограмме для семей с детьми составило 350 штук, а уже за первые два месяца 3 квартала 2021 года составило 550 штук. Согласно прогнозам, по итогам 3 квартала количество заявок по данной программе в РНКБ превысит 800 штук. По данным банка, на увеличение показателя повлияло недавнее изменение условий государственной программы "Семейная ипотека". Теперь на участие в программе могут рассчитывать семьи даже с одним ребенком – "Семейная ипотека" подходит тем, у кого после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок.

При этом доля заявок на кредит в рамках "Семейной ипотеки" в 1 квартале 2021 года составляла 18% от общего количества заявок на ипотеку с господдержкой, а за 2 месяца 3 квартала 2021 года –уже превысила 41%. Всего с начала года банк одобрил заявки на кредиты в рамках "Семейной ипотеки" на сумму 4,2 млрд рублей – это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом средняя согласованная сумма кредита по данной программе составляет 4,4 млн рублей. При этом в 2021 году 40% кредитов по "Семейной ипотеке" выдано на приобретение двух- и трехкомнатных квартир.

- Один из наших приоритетов – реализация государственных программ льготного кредитования, и мы рады, что они становятся еще более доступными и востребованными, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Всего в рамках программ ипотечного кредитования с господдержкой РНКБ планирует в среднесрочной перспективе выдать более 16 млрд рублей.

В рамках госпрограммы "Семейная ипотека" клиенты могут оформить кредит по льготной ставке от 5% годовых на весь срок кредитования. Срок кредита до 30 лет. При этом можно приобрести не только строящиеся квартиры, но и готовое жилье у застройщика. Кроме того, кредит по данной программе можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или для покупки земельного участка и строительства индивидуального жилого дома. Договоры на строительство должны быть заключены с подрядчиками - организациями или ИП.

В регионах максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области — 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 15%, его можно оплатить в том числе за счет средств материнского семейного капитала. Подробнее с условиями программы "Семейная ипотека" можно ознакомиться на официальном сайте банка.