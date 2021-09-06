Конноспортивный клуб для молодежи заработал в Краснодаре

Конноспортивный клуб начинает работу с 6 сентября

В Краснодаре начал работу молодежный клуб для занятий конным спортом. Центр подготовки расположен на городском ипподроме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Сейчас на обучение принято уже 43 человека, а набор в группы продолжается. Подчеркивается, что, кроме верховой езды, воспитанников обучат вольтижировке, джигитовке и фланкировке шашкой. Клуб рассчитывает также на проведение занятий с патриотическим уклоном.

В свою очередь, краснодарским ипподромом выделено помещение, в котором проведен ремонт и обновлено оборудование. Также для занятий воспитанников уже куплены лошади.

Всего конноспортивный клуб располагает обучением 366 человек. А участниками могут стать жители Краснодара от 14 до 35 лет. Лучшие воспитанники войдут в число групп, затем продолжив обучение.

- В будущем необходимо увеличивать возможное количество воспитанников в клубе, 366 человек – уже хорошо, - подчеркнул глава города Евгений Первышов. – Учащиеся казачьих школ и классов также должны иметь возможность заниматься конным спортом в центре.