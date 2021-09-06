В бюджет Краснодарского края поступило более 224 млрд рублей собственных доходов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За 8 месяцев этого года бюджет Краснодарского края пополнился на 224 млрд рублей собственных доходов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании в Сочи.

- В этом году собственных доходов поступило уже 224 млрд рублей. Это на 17,9% больше, чем было зачислено за аналогичный период в допандемийном 2019 году, - отметил Кондратьев.

Также на планерке назвали районы, которые лидируют по поступлениям в краевой бюджет.

- Среди муниципалитетов темпы роста выше 140% показывают Горячий Ключ, Абинский и Апшеронский районы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации крае.

В числе отстающих - Славянский, Темрюкский, Ленинградский районы. В этих муниципалитетах динамика поступлений ниже 95%.