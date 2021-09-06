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Общество6 сентября 2021 13:41

На Кубани пропала 14-летняя девочка с татуировкой на ноге

Подросток возвращалась из Краснодара в Динской район, но дома так и не оказалась
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

В Динском районе Краснодарского края разыскивается 14-летняя девочка. Накануне она возвращалась домой от бабушки из Краснодара. Однако домой, в станицу Динскую, она так и не вернулась. Подчеркивается, что на ноге у подростка есть татуировка в виде сердца. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району.

Русоволосая кареглазая девочка выглядит на 16-17 лет, средней полноты. Подчеркивается, что она была одета в красный кружевной топ, черные джинсы, белые кроссовки с рисунком мультипликации «Микки Маус». С собой у нее был серый рюкзак без денег и мобильного телефона.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем подростке, просят обратиться в ОМВД РФ по Динскому району.