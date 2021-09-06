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Общество6 сентября 2021 15:00

Движение на границе в Сочи вошло в штатный режим

Заторы из машин пошли на спад
Елена МОСКАЛЕВА
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фото Краснодарской таможни

фото Краснодарской таможни

Максимальный отток туристов из Абхазии наблюдался в минувшие выходные. Возмущенные отдыхающие выкладывали в соцсетях видео многометровых очередей, призывая таможенников ускориться.

По словам очевидцев, в прошлый уикенд очередь из желающих пересечь границу с Абхазией скапливалась за сотню метров до пунктов пограничного и таможенного контроля.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи, на данный момент таможенный пост в Адлере работает в штатном режиме, скопления транспортных средств нет.

Напомним, для увеличения пропускной способности МАПП Адлер на российско-абхазскую границу были дополнительно прикомандированы 30 сотрудников.