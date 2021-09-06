Молодежное предпринимательство на Кубани будут популяризировать с учетом сочинского опыта

Фото с сайта администрации Сочи

В 2020 году в Сочи при поддержке мэрии и бизнес-сообщества прошел первый конкурс молодых предпринимателей «Сочи-Стартап» с призовым фондом более 4 миллионов рублей.

На участие в нем поступило свыше 400 заявок, 100 молодежных команд прошли обучение по программе «Акселератор стартап-проектов». Из них 16 команд вышли в финал и представили свои проекты экспертному совету. Его призовой фонд составил более 4 млн рублей. В рамках проекта в Сочи на базе бизнес-инкубатора Сочинского государственного университета провели обучение для 100 команд начинающих предпринимателей. В финал вышли 16 проектов преимущественно социальной направленности. Победители не только презентовали свои идеи, но и получили деньги на запуск своего дела.

Как сообщили «Комсомольской Правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края, сочинский опыт взяли на вооружение. В 2021 году команда проекта «Сочи-Стартап» получила грант Росмолодежи на реализацию конкурса в краевом масштабе. В настоящее время создается онлайн-платформа, на которой начинающие бизнесмены будут бесплатно учиться, а также проходить тренинги по генерации бизнес-идей и технологических стартапов. Презентация проектов потенциальным инвесторам пройдет в декабре на Всероссийском форуме молодых предпринимателей «Сочи-Стартап».

- Участниками конкурса могут стать жители Краснодарского края в возрасте от 14 до 35 лет, которые намерены запустить в регионе технологический стартап-проект. Важно, чтобы у каждого начинающего бизнесмена были опытные наставники, - уточнили в краевой администрации.