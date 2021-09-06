Фото администрации Сочи

Долг перед краевой казной спишут Сочи в 2021 году. Курорт имеет бюджетные кредиты на сумму 400 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на расширенной планерке, которую глава Кубани провел в Сочи. Помимо Сочи, долги простят еще трем муниципалитетам региона - Краснодару, Новороссийску и Тбилисскому району. В общей сложности четырем муниципалитетам спишут 2,3 млрд рублей.

- Текущая ситуация с поступлением доходов в казну позволяет принять решение о частичном списании задолженности по тем муниципалитетам, по которым не было списания в 2019 году. Высвобожденные средства пойдут на развитие территорий, строительство социальных объектов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Предложение от муниципалитетов ждут в ближайшее время. Предполагается, что средства будут направлены на социально-экономическое развитие.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Сочи Алексей Копайгородский, налоговые поступления в местный бюджет по сравнению с допандемийными показателями увеличились почти на 50%. Рост заметен во многих отраслях экономики.

- Для нас это возможность направить средства на строительство школ, детских садов, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий. Актуально для Сочи и восстановление санаторно-курортной сферы. С начала года на курорте отдохнули около 5,2 миллиона туристов. По итогу - планируем принять 6,5 миллиона гостей, - написал мэр Сочи.