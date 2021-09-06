В школы Туапсинского района ищут работников на приготовление горячего питания

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В Туапсинском районе решается проблема по возобновлению питания учеников. Накануне АНО «Комбинат социального питания» приостановил кормление детей в 12 школах. Причиной стало увольнение большинства работников. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

В двух учреждениях школьники получают сухой паек. В остальных школах, в которых ранее приостановлено горячее питание, кормление школьников возобновлено.

- Сейчас для разрешения ситуации идет поиск работников. В частности, размещаются объявления и проводится привлечение работников здравниц района. Заработную плату работников решено повысить, - прокомментировали в администрации Туапсинского района.