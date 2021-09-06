В Сочи председатель ТСЖ присваивала деньги жильцов

фото из личного архива Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Предприимчивая жительница Хосты в течение двух лет брала с жильцов дома деньги за благоустройство придомовой территории, которое фактически не проводилось. Обман удалось раскрыть лишь после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры, в ходе проверки сотрудники прокуратуры Хостинского района Сочи установили, что в период с 17 марта 2017 года по 2 июля 2019 года экс-председатель правления ТСЖ «Звёздочка» заключала фиктивные договоры с индивидуальным предпринимателем по сносу аварийных деревьев, а также обрезке пальм и кустарников. Кассовые ордера на оплату услуг тоже были поддельными.

Примечательно, что индивидуальный предприниматель не оказывал услуги по обслуживанию многоквартирного дома с 2015 года и денег от ТСЖ не получал. Имеющиеся в отчетных документах подписи – не его. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

- Материалы проверки были направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении бывшего председателя ТСЖ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения), - уточнили в ведомстве.