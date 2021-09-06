Два кафе в Сочи могут закрыть за нарушение «ковидных» ограничений

Из личного архива автора Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Мониторинг заведений общественного питания проводится на постоянной основе. В минувшие выходные чиновники вместе с сотрудниками полиции, ОМОНа и Росгвардии провели рейды в Центральном районе Сочи. В итоге выяснили, что два объекта общественного питания не закрыли свои двери для посетителей после 24 часов.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта, руководители заведений будут привлечены к ответственности. В частности, им может грозить временная приостановка деятельности почти на три месяца.

- В ходе рейда было установлено, что кафе "Бандито Бар" на Чайковского и ресторан "Паштет" Московской продолжили работать после полуночи, - говорится в сообщении администрации курорта.

Полицейские составили протоколы осмотра помещений, опросили персонал. Административные материалы переданы в суд. За нарушение постановления губернатора заведениям грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей и временная приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Напомним, что из-за пандемии работа кафе, баров и ресторанов в Краснодарском крае разрешена только с 7 до 24 часов. О том, что заведение закрывается, администрация предупреждает посетителей заблаговременно, принося извинения за доставленные неудобства.