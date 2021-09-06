Около 2 тысяч жителей Краснодара остались без света

Фото из архива КП

В Прикубанском округе Краснодара без света остались около 2 тысяч человек. Отключение связано с аварией на линиях электропередачи, сообщает ЕДДС города.

В частности, электроснабжение прервано на Генеральной, Мостовой, Воскресенской, Лавренко, Лицейской, Покрышкина, Покровской, Кореновской улицах. В числе оставшихся без блага цивилизации жителей – 660 детей.

Сейчас отключено 16 подстанций, проводятся ремонтные работы, которые завершатся в течение 4-5 часов.

В случае экстренных ситуаций обращаться по телефону в Прикубанском округе:

8(861) 214-33-39