Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 16:54

Около 2 тысяч жителей Краснодара остались без света

Причина отключения электричества – авария на электросетях
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Прикубанском округе Краснодара без света остались около 2 тысяч человек. Отключение связано с аварией на линиях электропередачи, сообщает ЕДДС города.

В частности, электроснабжение прервано на Генеральной, Мостовой, Воскресенской, Лавренко, Лицейской, Покрышкина, Покровской, Кореновской улицах. В числе оставшихся без блага цивилизации жителей – 660 детей.

Сейчас отключено 16 подстанций, проводятся ремонтные работы, которые завершатся в течение 4-5 часов.

В случае экстренных ситуаций обращаться по телефону в Прикубанском округе:

8(861) 214-33-39