Грабитель забрался в дом к пенсионерке под видом электрика и украл 53 000 рублей

Фото Шахиджанян Сергей

Минувшие выходные 81-летняя жительница Отрадненского района провела в большом потрясении. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пенсионерка стала жертвой грабителей. Преступники действовали изощренно. В дом пожилого человека они проникли, воспользовавшись ее доверчивостью и беспомощностью.

- Неустановленный мужчина в медицинской маске, представившись работников РЭС, под предлогом проверки электрического оборудования через незапертую дверь проник в домовладение, – рассказали полицейские.

Угрожая бабушке пытками, преступники узнали, где хранятся все ее сбережения. Разжиться ворам удалось стареньким кнопочным телефоном и 53 тысячами рублей. Сейчас налетчиков ищут.