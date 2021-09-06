Из дома капитана украли 8 млн рублей, на которые он хотел купить гостиницу

Фото Гусейнова Виктора

В домовладение, расположенное в селе Кроянском Туапсинского района, воры проникли в ночь на 5 сентября. Как сообщил источник в правоохранительных органах, грабители взломали дверной замок. Причем, похоже, что домушники заранее разработали преступный план: точно знали, в какое время хозяев не будет дома и где конкретно расположен тайник с пачками денег.

- Денежные средства находились на 2-м этаже домовладения в сумке из-под ноутбука черного цвета, лежали за телевизором. Всего 18 пачек денежных средств разного номинала, - рассказали полицейские.

Пострадавший – помощник капитана морского судна, деньги он копил на приобретение гостиницы. На месте происшествия полицейские обнаружили отпечатки пальцев и следы от подошвы обуви, предполагается, что принадлежащие ворам. Преступники объявлены в розыск.