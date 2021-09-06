Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 сентября 2021 года

Фото Булатова Алексея

Перед грядущими холодами в домах сочинцев проходят плановые ремонтные работы. Электрики проверяют действующее электрооборудование и меняют вышедшие из строя цифровые приборы учета.

Как сообщили в «Сочинских электросетях» в Хостинском районе веерные отключения электроэнергии 7 сентября запланированы на улицах Краевско-Греческое, Лысая Гора, Верхняя Лысая Гора, Пятигорской, в НП «Свет Маяка», на ул. Учительской, 22, 24, 24/3, 24/1а, ул. Серафимовича 8,13,15,17,19,21, ул. Грибоедова, ул. Тепличная, ул. Механизаторов, СТ "Фундучная поляна", СТ "Агропром", СТ "Грушевый сад", СНТ «Родник», СТ "ЭДЕМ" ул. Прямая, пер. Черешневый, ул. Армянская, пер. Армянский, пер. Комбинатовский, ул. Абовяна, ул. Дмитриевой 23/3, 56.

В Адлерском районе будут обесточены дома по улицам п. Красная Поляна по ул. Заповедная 54-128; ул. Святогорская, Вологодская, Прогресс; ул. Изумрудная, Православная; ул. Энергетиков, ЖК «Урожай», ЖК «Фрукты».

В Центральном районе придется заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов жителям пер. Хлебозаводской 41, пер. Рабочий 39, 41,37, ул. Кавказская 8/6, СО «Заря-3», ул. Пионерская 33 – 73, ул. Красная 10-60, пер. Ряжский

В Лазаревский район электрики планируют приехать с 8 и до 19. Ремонтные работы запланированы п. Горный воздух по ул. Отрадная, в сан. «Магадан», п. Вардане ул. Львовская; п. Сергей Поле, п. Васильевка ул. Славы, ул. Батумское Шоссе (Грушевый сад), СТ «Знание», ул. Просторная, ул. Братьев Еремян.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.